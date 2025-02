Montescaglioso si prepara alla straordinaria 66° edizione del suo Carnevale! Ecco tutti gli ospiti e il programma degli eventi

La 66° edizione del Carnevale di Montescaglioso, una delle manifestazioni più attese della Basilicata, è alle porte.

Tante le novità annunciate con una Conferenza Stampa, tenutasi mercoledì 5 febbraio nell’Abbazia di San Michele Arcangelo, a Montescaglioso.

Tra i nomi degli artisti, oltre a quello di Dj Albertino, Regina, Sandro Bit e Dj Osso, svelato il nome della tanto attesa guest star in concerto domenica sera 2 marzo: Fabio Rovazzi.

Tre le associazioni che per quest’anno hanno dato vita ai giganti di cartapesta, simboli di creatività e talento, e che concorreranno per la vittoria.

La squadra “Matti da Saldare” con il carro “Give peace a chance” ispirato alla celebre canzone di John Lennon, presenta in chiave allegorica il rischio di una possibile Terza Guerra Mondiale con il fine di diffondere un messaggio di pace.

“Che rumore fa la felicità”, il tema della squadra “La capa gira”, il cui intento è quello di esprimere come la felicità, inteso come bene immateriale ed universale, debba essere soprattutto per le nuove generazioni una ricerca costante a prescindere dall’etnia.

Infine, “I maghi della cartapesta” con il tema “La pozione magica della pace” che una volta bevuta da linfa ad una nuova Era, in cui la volontà di fare del bene prende il sopravvento sulla malvagità e su quel disequilibrio mondiale tipico delle guerre.

Aria di freschezza anche nella giuria, con l’inserimento:

di uno storico dell’arte, Fabrizio Perrone reduce dalla valutazione dei Bozzetti della Madonna della Bruna, al fianco di Peppe Lapenna, noto per aver partecipato con le sue opere in cartapesta in realtà importanti quali il Carnevale di Putignano, Cento e Massafra, oltre che a mostre internazionali tra Germania e Spagna;

Andrea De Fillippis, veterano delle creazioni carnevalesche, segretario dell’associazione Maestri della cartapesta di Casamassima;

Diego Simone, il più giovane cartapestaio di Putignano.

Giuria affiancata per la prima volta da quella popolare con l’individuazione di una persona scelta tra gli spettatori, la cui valutazione sarà sommata alla giuria classica.

Oltre alla riconferma della Lotteria di Carnevale e del concorso “Maschere e gruppi mascherati”, prende vita per la prima volta il concorso “Maschere isolate”.

Tra le tante novità troviamo la realizzazione di un’area denominata “Il Villaggio del Carnevale”, dove tra artisti di strada, attrazioni, spettacoli e delizie culinarie di street food, si potranno ammirare installazioni in cartapesta, come quelle dedicate ai Puffi, realizzate dall’Associazione “Make the Carnival” APS di Stigliano (MT).

Altra novità è la realizzazione della Cittadella di Montescaglioso che rappresenta un importante traguardo per la comunità locale, voluta con determinazione dall’amministrazione per offrire ai giovani uno spazio dedicato alla creazione di carri allegorici durante il Carnevale.

Questo luogo non solo sarà un fulcro per l’arte e la tradizione, ma ospiterà anche una scuola di cartapesta, dando vita a un sogno coltivato fin dagli anni ’50.

In onore di Francesco Zaccaro, noto come Capo Zaccaro e promotore del Carnevale Montese, la cittadella si configura come un simbolo di creatività e continuità culturale, destinato a brillare nel panorama festivo locale.

Quello di Montescaglioso è un Carnevale in cui si intrecciano storia e innovazione, che con radici passate ha occhi in direzione futuro, proprio come quella spirale, la nuova identità dell’Associazione del Carnevale, presieduta da Rocco D’Elicio, e in cui si identifica “U Fus”.

Il Carnevale di Montescaglioso rappresenta un’importante opportunità per promuovere il territorio e il suo patrimonio culturale anche fuori porta, a Milano.

L’appuntamento è domenica 9 alle ore 14:00 allo stand della Basilicata, presso la BIT – la Borsa Internazionale del Turismo, con la presenza delle consigliere Francesca Mazzoccoli e Antonietta Tralli, assieme al Vicesindaco Rocco Oliva, il quale terrà la conferenza dal titolo “Carnevale di Montescaglioso: riti, festa, storia, cultura e turismo”.

Quest’anno, l’atmosfera festosa interesserà le date 22-23 febbraio, 1-2-3-4 marzo, promettendo un programma ricco di eventi che coinvolgeranno grandi e piccini in un vortice di colori, suoni e tradizioni.

A seguire, il programma dettagliato.

Sabato 22 Febbraio

ORE 18:00

La festa avrà inizio in Via Santa Lucia, dove si svolgerà la sfilata degli Sbandieratori del Gruppo Storico “Terra Bernaudi” della Pro Loco Bernalda APS. A fare da cornice a questo evento ci sarà la “Bassa Musica” di Molfetta, pronta a intrattenere il pubblico con melodie tradizionali.

A seguire, si terrà la Cerimonia di Apertura e la Consegna delle Chiavi della Città alla Mascotte del Carnevale, simbolo di un’iniziativa che unisce la comunità cultura. La cerimonia segnerà l’inizio ufficiale dei festeggiamenti.

ORE 19:00

La serata proseguirà con la Sfilata dei Carri Allegorici, un appuntamento imperdibile che incanterà i partecipanti con opere artistiche e colorate, frutto del lavoro di artisti locali.

Domenica 23 Febbraio

ORE 10:30

La festa riprenderà vigorosamente in Viale Giovanni XXIII, con una Grande Parata che vedrà la partecipazione di mascotte Disney, percussionisti e tamburellisti del gruppo “Castro Cicurio” di Pomarico, i Giganti di Varapodio e il Gruppo Storico “Pedrillo da Montepeloso”, che porteranno in vita l’atmosfera del ‘700.

ORE 12:30

In Piazza Roma, gli spettacoli di artisti di strada intratterranno il pubblico, rendendo l’atmosfera ancora più festosa.

ORE 16:00

I visitatori saranno accolti dalla “Assurd Batukada”, una street band che infonderà vitalità nelle strade.

ORE 17:00

Partirà un’altra sfilata di carri allegorici, seguita dall’apertura del “Villaggio del Carnevale” in Viale Kennedy

ORE 21:00

La serata culminerà con uno spettacolo musicale con DJ OSSO.

Si precisa che il “Villaggio del Carnevale” rimarrà aperto ininterrottamente dal 1 al 3 marzo, dalle ore 17:30.

Sabato 1 Marzo

ORE 18:00

In Via Santa Lucia, ci sarà l’anticipazione della festa con artisti di strada che prepareranno il pubblico all’arrivo dei carri.

ORE 18:30

La sfilata dei carri allegorici prenderà avvio, offrendo un altro momento di stupore e divertimento.

ORE 21:00

In Viale Kennedy, all’incrocio di Via Aldo Moro, DJ set con l’ospite speciale Albertino.

Domenica 2 Marzo

ORE 10:30

La giornata inizierà con la parata dell’Euroband La Murgia’s Street Band di Altamura e le Majorettes della Murgia di Gravina in Puglia, ripetendo la magia della sfilata dei carri allegorici.

ORE 12:30

Piazza Roma ospiterà l’Animazione Brasilian Carnival Show, promettendo energia e colori tipici del Carnevale brasiliano.

ORE 16:00

Gli spettacoli di artisti di strada torneranno a deliziare il pubblico, mentre la sfilata dei carri proseguirà.

ORE 18:00

In Viale Kennedy, le mascotte Disney accoglieranno e accompagneranno le Maschere Baby al palco per la Finale del Concorso Maschera Baby.

ORE 20:00

DJ set con la partecipazione speciale di Fabio Rovazzi completerà la serata.

Lunedì 3 Marzo

ORE 19:00

La tradizione sarà protagonista con il Corteo Nuziale de’ “U Zit E A Zit” in Viale Giovanni XXIII c/o Auditorium, accompagnato dal corteo nuziale baby organizzato dall’Associazione “Mani in Pasta” APS.

ORE 21:00

In Viale Kennedy, c/o campo sportivo, si terrà la cerimonia del matrimonio civile e il festeggiamento con il “cumblumend”.

ORE 21:00

La serata si concluderà con il concerto finale della “POWER DRUM BAND”.

Martedì 4 Marzo 2025

ORE 06:00

Le celebrazioni si apriranno con la sfilata del “Carnevalone”, a cura della Pro Loco “G. Matarazzo” e gruppi spontanei.

ORE 12:00

In Piazza Roma, si svolgerà il raduno dei gruppi del Carnevalone, che darà vita a colorate scampanate finali.

ORE 18:00

Un’imperdibile animazione con spettacoli di fuoco e acrobazie attenderà il pubblico in Viale Kennedy, all’incrocio di Via Aldo Moro.

ORE 19:30

La sfilata dei carri allegorici riprenderà.

ORE 21:00

In Piazza Roma, si esibirà il gruppo “90 and Pass” per poi proseguire con le performer Regina, Sandro Bit e Dj Over

ORE 00:00

Si concluderanno i festeggiamenti con il funerale del Carnevale e la pira ardente a cura di Arci La Lampa, seguita dalla premiazione dei carri allegorici e gruppi mascherati.