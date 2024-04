Montescaglioso pronta ad accogliere più di 300 corridori! Ecco l’evento in programma

Montescaglioso è pronta ad accogliere più di trecento runner per il 7° Trail Difesa San Biagio che si terrà domenica 7 aprile a partire dalle ore 09.00.

Il circuito è composto da 8 gare distribuite nell’arco dell’anno, con una classifica generale suddivisa per categorie dalla sm e sf che sale a scalare di cinque anni in cinque anni.

Per ogni gara a cui gli atleti prendono parte, in base al loro posizionamento di categoria, guadagnano punti utili sia per la classifica generale individuale che per quella di società.

La difesa San Biagio, grazie al suo percorso ricco di salite molto ripide, calanchi le panorami mozzafiato, è molto ambita dai tanti corridori.

Grande attrattiva per valorizzare e destagionalizzare i flussi turistici, attraverso lo sport e le bellezze naturali del posto.

In questo straordinario clima di festa, l’ASD I Bitlossi Monterun ha previsto, per le numerose famiglie che accompagneranno i propri familiari, la passeggiata culturale di circa 8 km, per permettere loro di visitare alcuni siti archeologici presenti all’ interno del parco.

Così conclude Gianni Andriulli, organizzatore e promotore dell’evento, insieme ai Bitlossi Monterun:

“Montescaglioso è una piazza appetibile per moltissimi runner, provenienti dalle zone limitrofi, che sperimentano uno dei percorsi più ardui di tutto il circondario.

Il nostro obiettivo, oltre a quello sportivo, è quello di dare un valore sociale.

Nella giornata di pasquetta, con tutti i componenti della società, come accade ormai da diversi anni, abbiamo istituito la Giornata Ecologica, ripulendo un’ampia area della Difesa San Biagio.

Uno dei nostri obiettivi e quello di far avvicinare i nostri giovani a questa disciplina; il nostro intento è anche quello di sensibilizzare le istituzioni a promuovere lo sport e realizzare strutture sportive utili alle esigenze dei cittadini”.