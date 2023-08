Montescaglioso calcio: “la società, tutto il popolo Montese e tutti i tifosi aspettano con fiducia l’esito di questo ricorso”. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Dopo la non ammissione del Montescaglioso Calcio di qualche settimana fa al campionato di Eccellenza, il patron Oliva aveva scritto un duro comunicato stampa nella quale spiegava cos’era successo in termini burocratici, specificando che gli incontri avvenuti con altri imprenditori non erano andati nel verso giusto, nonostante la disponibilità a mettere a disposizione il titolo gratuitamente, e che a fine della stagione aveva portato a disputare i playout con l’impegno economico di sempre, arrivato anche quest’ anno con l’iscrizione alla massima categoria lucana accollandosi nuovamente onori ed oneri per i colori biancazzurri.

Continua Oliva:

“Con la nuova stagione alle porte avevamo pagato la quota d’iscrizione con tanto di bonifico incassato dalla federazione.

Da allora ci siamo prefissati l’obiettivo di fare giustizia con il ricorso al Tar e quell’impegno non è mancato.

Ora la società, tutto il popolo Montese e tutti gli amanti del calcio regionale, aspettano con fiducia l’esito di un ricorso che potrebbe riammettere una piazza che in questi anni ha fatto registrare grandi numeri anche sugli spalti.

Come anticipato nei giorni scorsi abbiamo provveduto a depositare ricorso al tribunale di competenza per mezzo del nostro legale.

Attendiamo fiduciosi l’esito dello stesso.

Riprendiamoci quello che il campo ha stabilito” .a

