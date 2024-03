“Quale migliore occasione se non oggi, Giornata Internazionale della Donna, per accogliere in Comune il nuovo Segretario Generale dell’Ente, dott.ssa Francesca Basta“.

Così il Sindaco di Montescaglioso, Vincenzo Zito, che aggiunge:

“A lei i migliori auguri di buon lavoro, a tutte le donne gli auguri per questa importante giornata”.