Meteo: su Matera temperature in calo! Ecco le ultime previsioni

L’ultima settimana di Marzo trascorrerà all’insegna di condizioni di marcata instabilità atmosferica sulla Basilicata.

In particolare tra le giornate di Mercoledì 26 e giovedì 27, si concretizzerà un più deciso peggioramento del quadro meteorologico per effetto di un vortice depressionario che dal Mar di Corsica tenderà a traslare dapprima sul basso Tirreno, poi sulle acque dello Ionio: una dinamica foriera di piogge diffuse e abbondanti e locali rovesci temporaleschi accompagnati da un sensibile calo delle temperature e da un nuovo rinforzo dei venti.

Quindi a Matera come sarà il tempo nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Lunedì 24 Marzo avremo nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 19°C, la minima di 13°C.

Martedì 25 Marzo, invece, avremo cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 13°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.