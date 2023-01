Meteo Matera: ancora freddo e pioggia in arrivo! Ecco le ultime previsioni aggiornate

La circolazione depressionaria caratterizza ancora il tempo sul settore di Sud Est.

Masse d’aria relativamente fredda infatti alimentano la presenza ciclonica con una nuvolosità irregolare e qualche precipitazione qua e là.

In avvio di settimana le condizioni meteo si faranno via via più asciutte ma si tratterà probabilmente di una tregua; martedì la coda di una perturbazione lambirà velocemente le nostre regioni portando qualche rovescio, fiocchi di neve sopra gli 800m ed un calo delle temperature.

Ancora freddo e ci attende, quindi, su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Lunedì 30 Gennaio, avremo giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 8°C, la minima di 3°C.

Martedì 31 Gennaio avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 8°C, la minima di 3°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.

