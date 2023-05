Meteo, ancora maltempo su Matera: quando una tregua? Ecco le previsioni

Le piogge di queste ore stanno mettendo a dura prova la Basilicata.

Solo Venerdì 19 Maggio sembra che faccia il suo ingresso l’alta pressione determinando tempo soleggiato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba.

Ma che tempo ci attende su Matera nei prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Mercoledì 17 Maggio, avremo nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 19°C, la minima di 11°C.

Giovedì 18 Maggio avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio.

Schiarite in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 20°C, la minima di 11°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.

