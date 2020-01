Medaglia al valore Sportivo e attestato al merito Tecnico per il materano Biagio Tralli! Complimenti

Una giornata storica quella di ieri, 24 Gennaio 2020, per la FIKBMS direttamente nella Casa dello Sport Italiano del CONI dove si sono celebrate le Medaglie d’oro del 2019 delle discipline Kickboxing, Muay Thai e Sambo, veri autori delle gesta che hanno reso grande l’Italia nel mondo.

Tra i premiati anche il Maestro Biagio Tralli.

Il campione di kickboxing materano nel corso del Gran Galà delle Benemerenze Coni ha ritirato la medaglia al valore Sportivo e l’attestato al merito Tecnico per i grandi successi raggiunti in questi anni assieme alla Nazionale da lui guidata in giro per il mondo.

Donato Milano, presidente FIKBMS, ha dichiarato:

“Il Gran Galà delle Benemerenze è stato un momento di condivisione delle esperienze internazionali del Team Italia.

La presenza del presidente Malagò, del presidente Chiulli e degli ospiti internazionali hanno permesso all’evento di assumere prestigio e il riconoscimento agli sforzi della nostra Federazione per una crescita continua e costante”.

Parole importanti per Giovanni Malagò, presidente del Coni verso Donato Milano e la FIKBMS:

“Il presidente Donato Milano lavora con costanza e sta raccogliendo risultati importanti sotto ogni aspetto.

Quello sportivo fa da traino per la crescita di FIKBMS e il Gran Galà delle Benemerenze penso sia il giusto riconoscimento per un lavoro che parte da lontano e che oggi è sotto gli occhi di tutti”.

Ventotto sono stati gli atleti premiati con le medaglie in oro mentre gli atleti del Sambo hanno ricevuto un attestato di benemerenza.

Riconoscimenti per i Direttori Tecnici Nazionali e i tecnici di società.

Sensazionale l’esibizione sul tatami, allestito nel Salone d’Onore del Coni, di Edoardo Boscolo pluricampione di Musical Forms applaudito dagli ospiti internazionali e dal presidente del Coni Giovanni Malagò.