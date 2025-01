Matera, vertenza Callmat: ritirato il licenziamento di oltre 250 dipendenti ma “occorre mantenere alta la guardia”. La dichiarazione

“Un risultato positivo, anche se non definitivo e meritevole di ulteriore attenzione”.

Sulla notizia dell’accordo sulla vertenza Callmat, con il ritiro della procedura di licenziamento per 252 dipendenti, è intervenuto il Presidente Francesco Mancini, per il quale “tale importante accordo per il momento tranquillizza non solo i lavoratori e le rispettive famiglie, ma anche le istituzioni locali.

Se, però, il ritiro della procedura di licenziamento è un primo passo avanti nella direzione auspicata da più parti, non va dimenticato che per il futuro è necessario creare un percorso per salvaguardare tutti i livelli occupazionali.

Nel ringraziare tutti coloro che si sono spesi per questo risultato, dalle parti sociali all’assessore regionale Francesco Cupparo per finire al Ministro Urso, auspico che si continui a mantenere la necessaria attenzione sulla vicenda perché questo passaggio non rappresenti solo un rinvio del problema: bisogna necessariamente mantenere la guardia alta, nell’interesse non solo dei lavoratori Callmat ma di tutta l’economia regionale”.