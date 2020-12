Matera, vaccini antinfluenzali: mancato arrivo della fornitura! Ecco la richiesta urgente a Bardi

Afferma il consigliere regionale del Pd, Roberto Cifarelli:

“Riguardo al mancato arrivo a Matera della seconda fornitura di vaccini antinfluenzali annunciata entro il 10 Dicembre dallo stesso assessore Leone, esattamente un mese fa, con il collega Pittella, abbiamo indirizzato una interrogazione a risposta scritta all’assessore alla Sanità, circa le ragioni del ritardo della distribuzione dei vaccini antinfluenzali agli operatori sanitari, chiedendo, nel contempo, di chiarire tempi, modalità e quantità esatte di approvvigionamento delle dosi da parte della Regione Basilicata.

Interrogazione che ad oggi, ed alla pari di tante altre, fatto che non stupisce più, non è stata ancora riscontrata, come pure senza risposta rimangono, attoniti, numerosi cittadini ai quali quotidianamente viene di fatto negato il diritto alla salute.

Se poi apprendo di quanto denunciato a mezzo stampa dal segretario provinciale della FIMMG Matera, Michele Campanaro riguardo al mancato arrivo a Matera della seconda fornitura di vaccini antinfluenzali annunciata entro il 10 Dicembre dallo stesso assessore Leone e che le esigue 1900 dosi di Fluad (il vaccino per gli anziani), destinati all’intera provincia di Matera, sarebbero state consegnate al solo Distretto di Policoro (MT), allora mi vedo costretto a cambiare interlocutore in materia sanitaria.

Pertanto chiedo direttamente al Presidente Bardi di approfondire quanto dichiarato dal segretario provinciale della FIMMG Matera, e, nell’eventualità dovesse trovarvi effettivo riscontro, di ritirare la delega all’attuale Assessore regionale alla Sanità.

Resta il fatto che anche la scadenza fissata ad oggi dall’Assessore Leone per la consegna dei vaccini antinfluenzali è stata puntualmente disattesa”.

Questo il comunicato a cui si riferisce Cifarelli, sottoscritto dal Dott. Michele Campanaro, Segretario provinciale FIMMG Matera:

“Per la morale cattolica mentire non è mai lecito ma dire solo una parte di verità non è una colpa, può essere anzi necessario per allontanare da sè mali peggiori: chi fa uso della “restrizione mentale” sa di star cambiando dentro di sé il significato che la frase avrà presso l’interlocutore.

Va distinta la ‘restrizione mentale stretta’, quando assolutamente non è possibile, da ciò che si dice, conoscere la verità, dalla ‘restrizione mentale larga’, quando è possibile conoscere la verità che rimane solo velata.

Adottando il criterio della ‘restrizione mentale larga’ l’Assessore alla Salute della Regione Basilicata ha dichiarato il mese scorso che la seconda dose di vaccini sarebbe arrivata entro il 10 dicembre e gli diamo atto che così è stato.

Peccato abbia omesso di aggiungere che le dosi di Fluad (il vaccino per gli anziani) sarebbero state solo 1900 per l’intera provincia di Matera e che i Vaxigrip (vaccini per persone da 6 a 60 anni) difficilmente sarebbero state disponibili dal momento che il relativo bando di gara era andato deserto.

Apprendiamo oggi da fonti aziendali che le ultime 1900 dosi di Fluad sono state consegnate al Distretto di Policoro, neanche una al Distretto di Matera”.

