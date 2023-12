Al via venerdì 8 dicembre, il “Presepe vivente nei Sassi di Matera”, giunto alla tredicesima edizione, dal titolo “Il presepe d’Italia: pane e pace”.

L’inaugurazione è in programma alle ore 15:30 in via San Biagio all’altezza dell’arco del Rosario.

Attesi quattrocento pullman ed oltre diecimila persone.