Matera, stangata sulle bollette di luce e gas: peggiorano le condizioni di famiglie e imprese! Ecco le proposte per far fronte ai continui aumenti

Marina Festa, Presidente dell’Adiconsum di Matera, in un comunicato stampa dichiara:

“È ormai ufficializzato l’aumento definitivo del 9,9% per la bolletta dell’elettricità e del 15,3% per quella del gas, relative al terzo trimestre 2021, dovuto, anche al forte incremento delle quotazioni delle materie prime in continua crescita da inizio anno.

Tale aumento sarebbe stato molto più pesante (pari a circa il 20%) senza l’intervento del Governo che ha in parte sterilizzato il costo finale per i consumatori.

Questi continui aumenti non fanno altro che peggiorare le condizioni economiche e finanziarie di numerose famiglie e piccole imprese già a corto di liquidità a causa del Covid che ha costretto molte attività ad abbassare le saracinesche e molte famiglie a rivolgersi ai centri Caritas o alle Associazioni antiusura.

I continui aumenti dei costi dell’energia e le accise incidono pesantemente sulle bollette da pagare e non possono più essere tollerati.

Come Adiconsum riteniamo sia importante:

• alleggerire le bollette, eliminando accise improprie e spostando gli oneri generali di sistema non attinenti al comparto energetico sulla fiscalità generale;

• rivedere complessivamente la struttura tariffaria adeguandola alle scelte energetiche che il Paese si darà, anche per far fronte ai rilevanti costi da sostenere, da parte dei Cittadini/Consumatori, rispetto alla transizione energetica;

• intervenire, oltre che con il bonus automatico, anche con apparecchiature ed interventi di efficienza energetica a favore di coloro che vivono in povertà energetica, i quali per via della loro condizione socio-economica sono paradossalmente quelli che consumano di più in quanto utilizzano elettrodomestici e apparecchi vetusti;

• creare un Fondo Sociale, da finanziare con le giacenze di fine anno, relative a prelievi effettuati e non utilizzati sulle bollette degli italiani e con proventi rivenienti dalle quote di CO2;

• rendere strutturale il super bonus al 110% col credito di imposta utile a efficientare il rilevante patrimonio edilizio italiano.

Queste in estrema sintesi sono alcune delle proposte di ADICONSUM per far fronte ai continui aumenti dei costi delle bollette energetiche”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)