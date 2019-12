Matera, sport e solidarietà con l’Olimpia Basket: doni dei cestisti biancazzurri ai ragazzi di questa struttura

La mattina del 21 Dicembre l’Olimpia Basket Matera, assieme al presidente Rocco Sassone, al consigliere del Cda Massimo Checchi e la squadra al completo, ha fatto visita al centro diurno Socio-Educativo per disabili “Rocco Mazzarone”, per una bellissima mattinata di sport e solidarietà, in cui i cestisti biancazzurri hanno regalato un pallone da pallacanestro e le divise di gioco agli ospiti della struttura.

Il presidente Sassone ha dichiarato:

“L’Olimpia è sempre vicina al Centro “Mazzarone”, oggi con piccoli e semplici gesti festeggiamo il Natale con i ragazzi della struttura, a cui vogliamo regalare un sorriso.

Ma la collaborazione con il Centro andrà sempre avanti, attraverso iniziative e attività concrete che svilupperemo sin dai prossimi mesi”.

Di seguito alcune foto della giornata.