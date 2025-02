Matera: si avvicina all’auto di una donna e con una mossa fulminea apre lo sportello lato passeggero. Ecco cosa è successo poi

Nel rispetto dei diritti della persona indagata, della presunzione di innocenza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, la Polizia di Stato comunica quanto segue:

“La Polizia di Stato di Matera ha denunciato un 19enne pugliese per aver rubato una borsa posta all’interno di una autovettura, nel centro cittadino.

Una signora, ultimati gli acquisti, risaliva nell’auto, parcheggiata nei pressi di un esercizio commerciale, in una via del centro di Matera.

Mentre stava per mettere in moto il veicolo, la stessa notava un ragazzo, che le si avvicinava come se avesse bisogno di informazioni, invece, con mossa fulminea, il giovane apriva lo sportello anteriore, lato passeggero, e si impossessava della borsa della donna, che era sul sedile, dandosi poi alla fuga.

Pervenuta la segnalazione al 113, agenti delle Volanti e della Squadra Mobile, unitamente ad una pattuglia dei Carabinieri, si mettevano immediatamente sulle tracce del ladro, che veniva quindi individuato e fermato, poco distante.

Grazie anche alle testimonianze di alcuni cittadini, che avevano assistito al fatto, l’uomo è stato denunciato per furto all’Autorità Giudiziaria.