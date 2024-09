Matera: sette giorni con scrittori, artisti e creativi. I dettagli

Sette giorni di libri, mostre, laboratori, musica, gruppi di lettura, incontri e workshop per “Libri in Terrazza”, il contenitore culturale promosso a Matera in piazza San Francesco e sulla Terrazza San Francesco da Altrimedia Edizioni in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Diótima e l’associazione culturale Liberalia.

Con la presentazione del romanzo “Dodici” (Round Robin Editrice) dell’assessore alla Cultura del Comune di Matera Tiziana D’Oppido, svoltasi ieri sera all’interno della chiesa di San Francesco d’Assisi a causa della pioggia sopraggiunta, si sono spenti i riflettori sul Festival.

L’Autrice ha dialogato con Vito Epifania e Lucia Summa, accompagnati dalle letture di alcuni stralci del volume a cura di Mariella Niglio.

Protagonista di “Dodici” è Ester, quasi settantenne, che ha una cappelleria storica a Trieste, una clientela internazionale e un sogno: conquistare il mercato inglese prima della pensione.

Per farlo, “il mastino”, soprannome con cui è nota nell’ambiente, ha un piano infallibile: accaparrarsi un testimonial d’eccezione, l’attore britannico, bellissimo e appassionato di cappelli, Jude Soul.

Niente è lasciato al caso, e in dodici punti, uno per mese, Ester insegue il suo sogno, tra indiscrezioni scovate su internet, preparazione frenetica di bozzetti e sfilate, colazioni con l’amica Delia, penna storica di Vogue, serrate riunioni di lavoro e la rivalità con la sua ex discepola Isabella, ora stilista di grido, che torna a complicare le cose, fino all’epilogo finale.

“Dodici” è un romanzo divertente e appassionante che, attraverso la voce della sua protagonista, una donna forte, astuta e intraprendente, ci ricorda che non è mai troppo tardi per chiudere i conti con il passato e provare a realizzare la propria personale, autentica forma di felicità.

Cifra di questa edizione la nutrita presenza di partner come associazioni, scrittori, artisti e creativi che hanno partecipato alla Rassegna arricchendola di numerose proposte; mostre, concerti, laboratori ma anche una presenza di sostegno logistico e di assistenza come quella dei Volontari Open Culture 2019 che si confermano una delle eredità più belle di Matera Capitale Europea della Cultura 2019.

Ci piace ringraziarli tutti i nostri partner, a partire da don Angelo che da cinque edizioni con generosità ci apre le porte della straordinaria Terrazza, per questo bellissimo viaggio: Arterìa, Arti Visive Gallery, Dire Fare Cambiare APS, Ombre Meridiane, DomusMad.Art Galleria, LineaDarte-Officina Creativa, Biennale del libro d’artista, Silent Book Club Matera e Volontari Open Culture 2019.

“Libri in Terrazza off” ha ospitato ieri il Laboratorio di Adriana Cordero “Carta viva: dal riciclo al libro”.

Streamiotica ha raccontato le fasi salienti della serata.

Sempre presenti gli stand “Un patto per la lettura” e “Memorie recenti”.

Partner tecnici di “Libri in Terrazza” sono stati LabSonic e Colacicco Centro Artigianato Digitale, CS Multiservizi, media partner TuttoH24 e Streamiotica.

La rassegna è stata patrocinata dal Comune di Matera, dalla Provincia di Matera e dalla Regione Basilicata.