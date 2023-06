Matera: questi studenti celebrano il grande Cinema Muto con il capolavoro “Metropolis” di Fritz Lang! Ecco i dettagli

Venerdì 9 Giugno 2023 alle ore 12:00 al teatro Guerrieri di Matera la dirigente Rosanna Papapietro, gli studenti e i docenti del Liceo “Tommaso Stigliani” di Matera hanno presentato l’evento “Electropolis”.

Una “nuova voce” per celebrare il grande Cinema Muto e di esso il capolavoro “Metropolis” di Fritz Lang del 1927.

Mute ovvero Silent film mutation, il film “Metropolis” è stato rimontato e ri-sonorizzato dagli studenti delle classi IQ e IVQ del Liceo “Tommaso Stigliani” e viene oggi presentato al pubblico per offrire un’ originale e moderna interpretazione della narrazione filmica.

Passione per la Musica a 360°, sonorizzazione elettronica, ma dal gusto classico ed evergreen, come il Cinema Muto, ormai non più solo di “nicchia” e per pochi intenditori!

Un progetto di alto spessore, un’iniziativa realizzata nell’ambito del piano nazionale cinema e immagini per la scuola promosso da MiC (Ministero della Cultura) e MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito).

Nasce così Electropolis.

Performer:

Chitarra elettrica: Kevin Ramaglia

Sassofono: Mattia Di Dio

Tromba: Gianpaolo Matera

Flauto: Alessandro Gasmi

Synth: Maria Letizia Traetta

Synth: Angelica Mancini

Pianoforte: Andrea Scaramuzzi

Batteria: Alex Ranaldo

Voce: Nancy Elettrico

Docenti tutor – audio:

Francesco Altieri

Francesco Rizzo

Docente video:

Prof. Dino Santoro.

Ecco la locandina e le foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)