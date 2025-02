Matera: pubblicato un bando per partecipare a 300 ore di formazione frontale con aziende lucane. Ecco i dettagli della selezione

In attuazione del Progetto “MT Accademy Smart nell’Hub San Rocco di Matera” approvato dalla Giunta regionale è stato pubblicato oggi sul BUR un bando internazionale che, per la prima edizione, in collaborazione con Amazon Web Services e Sviluppo Basilicata, selezionerà 20 partecipanti da impegnare in oltre 300 ore di formazione frontale, laboratori, project work con aziende lucane che operano nei settori della cultura, della creatività, del turismo e in altri settori affini.

Il bando si rivolge a diplomati e/o laureati che vogliono acquisire una competenza professionalizzante in “Cloud Architecting on AWS”, un profilo molto richiesto da diverse tipologie di Imprese.

In circa tre mesi di attività, il programma della prima edizione della Academy favorirà l’interazione tra i partecipanti che saranno selezionati, e le realtà imprenditoriali lucane creando opportunità di cooperazione con Amazon Web Services per costruire progetti innovativi sul territorio.

La Academy svolgerà l’attività a Matera, presso l’Hub Tecnologico di San Rocco, sede della Casa delle Tecnologie Emergenti, a partire da aprile fino a giugno 2025, grazie a una efficace collaborazione con il Comune di Matera.

La selezione dei 20 avverrà da parte di Amazon Web Services in base ai criteri previsti nel bando.

Il soggetto attuatore sarà Sviluppo Basilicata, che è già a lavoro per connettere le realtà territoriali con AWS e per attivare ulteriori percorsi di Academy con altri Big Player già interessati a investire sul territorio della Basilicata.

Spiega l’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo:

“L’obiettivo principale è quello di garantire ai talenti di lavorare in terra lucana, agevolando la nascita di nuove applicazioni tecnologiche e anche di nuovi percorsi d’Impresa, attraendo non solo talenti digitali lucani ma anche provenienti dal territorio nazionale e da altre regioni d’Europa e del Mondo, con un’attenzione particolare all’area del Mediterraneo.

Il progetto prevede il coinvolgimento di Grandi Imprese operanti nei settori della cultura, della creatività, del turismo e di altri settori affini (cosiddetti Creative) che sono invitati a presentare piani formativi sul modello “Academy” rivolgendosi prevalentemente a soggetti singoli e/o raggruppamenti con un fatturato pari o superiore a 50 milioni di euro e/o con non meno di 250 dipendenti/collaboratori, che potranno proporre di volta in volta dei piani formativi, preferibilmente in collaborazione con Università pubbliche, ITS e Cluster.

Questo bando è il primo a cui seguiranno altri.

La Regione metterà a disposizione circa 350 borse di studio per il triennio 2025/2027, che verranno assegnate sulla base di requisiti previsti nel bando, per la durata massima di 9 mesi”.

Nei prossimi giorni saranno presentati i dettagli del percorso di Academy alla presenza dei referenti di AWS, coinvolgendo le Associazioni datoriali e altri rappresentanti del sistema produttivo lucano.

Sono in programma anche eventi e iniziative che coinvolgeranno le scuole della città di Matera e della Basilicata, oltre all’Università e agli ITS.

Le imprese lucane saranno coinvolte per attività di project work con i partecipanti.

Le iscrizioni saranno aperte per una durata di trenta giorni da oggi.

Il bando è consultabile sul sito dedicato https://mtacademy.regione.basilicata.it/ insieme al modulo da compilare per l’invio delle candidature.