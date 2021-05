Matera: per la prima volta all’Ospedale Madonna delle Grazie e in Basilicata, questo delicato intervento su un paziente! Auguri di pronta guarigione

Il 16 aprile, per la prima volta, è stato eseguito all’Ospedale Madonna delle Grazie, un intervento radiologico mini-invasivo per il trattamento di lesione vertebrale da mieloma dall’équipe di Radiologia Interventistica, con termoablazione con Radiofrequenza seguita dalla stabilizzazione mediante vertebroplastica.

Il paziente, ricoverato presso il Reparto di Oncoematologia, è stato trattato in anestesia locoregionale con blanda sedazione ed assistenza anestesiologica, è stato dimesso in 2° giornata in buone condizione senza sintomatologia dolorosa.

Il trattamento mediante Termoablazione con Radiofrequenza abbinato nella stessa seduta mediante vertebroplastica, è il primo caso eseguito in Basilicata e negli ospedali limitrofi extraregionali.

La procedura trova indicazione oltre che per le lesioni da mieloma anche per le localizzazioni metastatiche vertebrali e rappresenta una valida alternativa alle terapie tradizionali.

Al paziente l’augurio di pronta guarigione.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)