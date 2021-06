Matera: Gianni, Mariano e Salvatore hanno dedicato la loro vita agli altri! Per loro importante riconoscimento del Sindaco. Complimenti

A Matera consegnati riconoscimenti a tre operatori della Polizia.

Così il Sindaco, Domenico Bennardi:

“Per essere riconoscenti nei confronti dei tutori dell’ordine e della sicurezza pubblica non è necessario trovarsi di fronte a degli eroi.

Una vita dedicata agli altri, a fare in modo che una città e una comunità vivano nella tranquillità, è qualcosa che ha un valore enorme.

Per questo sento, come Sindaco e come cittadino, di essere grato a questi poliziotti.

Grazie, a nome dei materani“.

