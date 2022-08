Matera, ordinanza ZTL in questo centro storico della provincia: “libero dalle auto è semplicemente meraviglioso”. I dettagli

Il Sindaco di Irsina, Nicola Massimo Morea, fa sapere:

“In queste settimane di sperimentazione della ZTL centro storico ne abbiamo sentite di tutti i colori: lamentele per le multe, per la difficoltà di trovare parcheggio, per il disagio dei residenti, per il disagio di chi è stato costretto a fare qualche centinaio di metri (sic!) mentre, solitamente, percorre chilometri nelle città di provenienza per arrivare in centro.

Abbiamo tirato dritto, grazie alla Polizia Locale, convinti della bontà dell’iniziativa che rende ancora più bello il centro storico.

E, alla fine, credo sia andata benissimo.

Occorrerà migliorare, pur consapevoli delle difficoltà legate al gran numero di turisti presenti ed all’assenza di spazi individuabili per parcheggi pubblici nelle zone limitrofe al centro storico.

Ma il centro storico, libero dalle auto, è semplicemente meraviglioso”.