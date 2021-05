Matera: nuovo nome per questa nota strada che fa da “itinerario turistico-paesaggistico unico nel suo genere”. Ecco la proposta

Giunge una richiesta dal Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese ovvero quella di chiamare “Strada della Magna Grecia” l’attuale strada statale 106 Jonica.

Piero Marrese in un decreto si rivolge al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità e all’Anas, condividendo la medesima proposta presentata dal Comune e della Provincia di Crotone.

I motivi di questa richiesta nascono dal fatto che la strada è stata oggetto di numerosi interventi di ammodernamento che l’hanno interessata e che in parte ancora la interessano, anche se non nel tratto lucano, e che permetteranno di fatto la realizzazione di un itinerario turistico-paesaggistico, storico e culturale unico nel suo genere che è legato proprio dal comune denominatore dell’antica Magna Grecia che attraversa nella sua interezza questa arteria.

Sottolinea il presidente Marrese:

“Il nostro intento è quello di mettere nel giusto risalto l’omogeneità di carattere storico-culturale che viene dai luoghi attraversati dall’arteria e dalla presenza di una direttrice dalle caratteristiche sostanzialmente analoghe.

Per questi motivi si rende necessario modificare il nome della strada, in modo da rendere la stessa facilmente individuabile anche nelle caratteristiche che l’accomunano, un aspetto fortemente identitario che deriva da comuni radici storiche e che ha una valenza trasversale, e va considerato come valore aggiunto per tutte le iniziative di carattere socio-economico e anche di sviluppo turistico di attrattività turistica che si intendono realizzare su questi territori, che possono così riappropriarsi della propria identità e delle proprie tradizioni millenarie”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)