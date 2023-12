Matera: nuove corse di bus urbani al servizio di questo quartiere! Ecco da quando

A Matera parte il prossimo 2 gennaio 2024, la nuova linea di bus urbani al servizio del quartiere “Aquarium”.

Ne dà notizia l’assessore alla Mobilità urbana, Giuseppe Digilio, spiegando che nel nuovo anno saranno aggiunte altre linee per le zone della città finora non servite.

Il capolinea delle nuove corse identificate come “Linea 10”, nei giorni feriali sarà dalle ore 7 in via Primo Maggio, con partenza dell’ultima corsa alle ore 19.35 in piazza Matteotti e termine corsa alle ore 20 in via Delle Arti.

Il percorso ordinario si snoderà da via Nino Rota, per via Caduti di Nassiriya e via Livatino.

Dal 2 gennaio saranno inserite le corse alle ore 10, 11 e 12, variando il percorso in modo da includere via Caduti di Nassiriya.