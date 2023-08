Matera: Nicola Logallo confermato alla guida della PSA Volley maschile. In bocca al lupo

Il primo confermato in casa PSA Matera Volley non poteva non essere il tecnico della formazione maschile che ha conquistato con ampio merito la promozione in serie C: parliamo di Nicola Logallo, da sempre in grado di guidare i giovani pallavolisti verso la crescita sportiva e personale, allenatore positivo e propositivo, pronto ad esultare in caso di vittoria e presente emotivamente nella sconfitta.

Una vera e propria guida che non necessita di chiedere ai propri atleti di seguirlo perché sono loro a farlo spontaneamente per raggiungere l’obiettivo comune.

Coach, chiusa in maniera esaltante la scorsa stagione con la promozione in serie C, è arrivata la giusta conferma.

“Per iniziare, colgo l’occasione e ringrazio la società per avermi confermato alla guida tecnica; le mie aspettative per questo campionato sono molto alte.”

Confermato a pieni voti per puntare a quale traguardo?

“Ho tantissimo entusiasmo e, soprattutto, vedo e sento entusiasmo intorno alla società.”

Fondamentale la programmazione: sarà possibile tornare in categorie che la città merita?

“Siamo una neopromossa e sappiamo benissimo che il campionato che andremo ad affrontare sarà impegnativo, considerata la partecipazione di club estremamente competitivi, ma non ci faremo trovare impreparati.

La società sta programmando e lavorando in maniera minuziosa, partendo dal settore giovanile, il nostro serbatoio, fino alla prima squadra ed è fortemente ambiziosa. Matera merita categorie superiori e i buoni propositi ci sono tutti per provare a crescere ancora.”

Tante saranno le conferme ma non mancheranno i volti nuovi: non vogliamo i nomi ma almeno qualche particolare…

“Il roster che stiamo allestendo è di primissimo livello, un mix di giovani materani cresciuti e maturati nel nostro settore giovanile e 4/5 innesti di qualità ed esperienza, provenienti da categorie superiori che hanno scelto il nostro progetto. Il nostro obiettivo è chiaramente disputare una grande stagione.”

Un coach Logallo prontissimo dunque a traghettare i suoi anche nell’ostico campionato di serie C pugliese, con un roster composto dagli atleti locali che hanno conquistato la promozione e da volti nuovi che saranno annunciati nei prossimi giorni.a

