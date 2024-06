Matera: nella Chiesa San Giuseppe Artigiano appuntamento con la musica per onorare Maria SS. della Bruna. I dettagli

Di scena il 21 Giugno, alle ore 20:00 presso la Chiesa San Giuseppe Artigiano di Matera, il terzo appuntamento del cartellone musicale “Coralmente Matera”, promosso dal Coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina APS e dall’Associazione Corale Cantori Materani APS, con la direzione artistica dei Maestri Carmine Antonio Catenazzo e Alessandra Barbaro.

L’appuntamento cade nel giorno in cui si celebra la Festa della Musica, appuntamento che si svolge in Europa e nel mondo dal 1985, anno Europeo della Musica.

Il 21 Giugno, giorno del solstizio d’estate, la musica si diffonde ovunque in una celebrazione di ogni genere musicale, moderno o classico, che mobilita scuole di musica, conservatori, associazioni, orchestre, corali, bande etc., e si svolge anche in ospedali, carceri, e nei luoghi del disagio sociale dove la musica compie pienamente la sua funzione di integrazione e coesione sociale.

Quest’anno, i due cori materani celebreranno la Festa della Musica onorando la protettrice della nostra città, Maria SS. della Bruna, e soprattutto condividendo insieme, in amicizia, questo bellissimo momento.

Oltre ad essere parte del cartellone eventi dedicato alla musica corale, “Coralmente Matera”, patrocinato dal Comune Matera e dall’ABACO – Associazione Basilicata Cori, l’appuntamento è stato compreso nel calendario eventi pubblicato dall’Associazione Maria SS. della Bruna e nel calendario eventi “I Cori Italiani per la Festa della Musica” patrocinato dalla Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali Cori.

Il programma presentato racchiude vari secoli di storia della musica sacra, dal rinascimento ai giorni nostri, ed è un inno di lode e gratitudine alla Vergine Maria, come si evince dal titolo, “Magnificat”.

A conclusione, il Coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina e l’Associazione corale Cantori Materani, eseguiranno alcuni brani a cori uniti, coinvolgendo anche il pubblico presente.

Ecco il manifesto dell’evento.