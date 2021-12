Matera, Mercatino di Natale: “Costretto a denunciare al Prefetto e al Questore le numerose non conformità”! I dettagli

Problemi a Matera nel Christmas Village.

Ecco quanto denuncia il consigliere comunale, Rocco Luigi Sassone:

“Cari Amici, dopo oltre 2 giorni dal mio ultimo post sull’argomento, seguito naturalmente da mail con cui esortavo chi di competenza ad intervenire urgentemente per risolvere le criticità che peraltro in molti hanno fatto rilevare, visto l’avvicinarsi del prossimo fine settimana e preso atto che nulla è accaduto nei 2 gg appena trascorsi, mi sono visto costretto a denunciare al Prefetto e al Questore le numerose “non conformità” che avevo fatto rilevare in forma bonaria, per salvaguardare gli inconsapevoli visitatori del mercatino prima che sia troppo tardi!

1) eliminare almeno 2-3 casette per aumentare il distanziamento e di conseguenza rendere più agevoli le vie di fuga e l’accesso alle direttrici di esodo.

2) determinare la capienza max consentita in funzione della superficie calpestabile introducendo il parametro di 3,15 pp/mq in grado almeno in via teorica di assicurare una distanza di sicurezza di 1 metro.

3) introdurre il controllo degli accessi in/out mediante personale addetto. Controllare puntualmente il possesso del Green Pass.

4) prevedere l’igienizzazione delle giostrine e di ogni altra installazione ludico/ricreativa che viene toccata (soprattutto dai bambini).

5) collaudare “seriamente” le installazioni e le distanze di sicurezza impedendo che i varchi di 1,50 siano occlusi da ostacoli.

6) Vigilare affinché ogni forma di fiamma libera NON sia utilizzata!

7) Verificare che le antropizzazioni esistenti non generino impedimento all’esodo occludendo le vie di fuga.

8) Installare segnaletica di sicurezza e verificare la sussistenza dell’illuminazione di emergenza.

9) Far rimuovere ogni sorta di rialzo o pedana davanti alle casette che possa generare pericolo in caso di emergenza o un ostacolo per i disabili.

10) Informare adeguatamente i visitatori che entrano circa l’obbligatorietà di indossare le mascherine.

Sono solo 10 punti e nel caso non fossero soddisfatti informerò la procura.

La nostra Città si è guadagnata sul campo il rispetto per l’attenzione alla sicurezza e la salvaguardia delle persone nell’anno da Capitale Europea della Cultura e di certo proprio oggi nessuno può tollerare approcci modesti e confusi sulle spalle dei Cittadini.

Chi vuole ulteriori “riscontri” si guardi le foto che mi sono pervenute e che unitamente ad altri documenti ho già girato al Questore e al Prefetto (per ora).

Una nota di demerito anche ai media, purtroppo più appassionati a celebrare tagli di torta invece di fornire informazioni utili a tutelare i Cittadini. Peccato!

Presto ancora da voi”.

Ecco alcune foto che mostrano la situazione.

