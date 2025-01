Matera, l’ultimo saluto a Mario Manfredi: “non era solo un sindaco, ma un professore e un mentore”

Oggi, si è spento a Bari all’età di 81 anni Mario Manfredi, professore universitario e sindaco di Matera dall’8 luglio 1994 all’8 giugno 1998.

Era docente di filosofia morale all’Università di Bari.

Fondamentali i suoi contributi sull’etica ambientale, sull’etica della cura e soprattutto sulla questione dell’identità e del riconoscimento.

La salma di Mario Mafredi sarà vegliata dalle ore 15:30 sabato 11 gennaio 2025 nella sala Pasolini in via Sallustio nel centro commerciale “Il Circo” di Matera con un breve cerimonia commemorativa e poi sarà tumulata nel cimitero in contrada Pantano a Matera.

Questo è il messaggio di Patrizia Minardi, un’alunna che con affetto ricorda l’ex-Sindaco:

“Mario Manfredi, per me non è solo il mio Sindaco, ma il mio professore e il mio mentore.

A lui devo il percorso più sostanziale, più strutturante e più felice della mia formazione all’ Università degli Studi di Bari.

Un uomo prima che insegnante, professore e mentore, un educatore che ha saputo porci temi complessi nelle nostre mani, puntando a renderci autonomi nel pensiero critico, dialogico e multidisciplinare.

Con lui e’ stato possibile essere educati al rispetto delle diversità; alla conoscenza dei sistemi delle democrazie mondiali; alla comprensione dei temi emergenti delle tecnologie applicate al mondo e alla vita; alla bioetica e all’ecologia sempre con uno sguardo critico alla contemporaneità portatrice di visione e di contraddizione e sempre con una capacità di individuare vie di uscita e di sviluppo di un umanesimo più consapevole e più condiviso.

A lui devo dire grazie perché gli studi che ci ha permesso di indagare sono un metodo di lettura del nostro presente e di un futuro sempre più incerto e non rassicurante.

Con lui ho potuto affrontare con maggiore responsabilità i miei diversi impegni lavorativi, avendo a disposizione una bussola teoretica e morale.

L’ho sentito l’ ultima volta per messaggio, congratulandomi per il suo libro di favole che ho donato a grandi e piccoli in occasione di Natale, nel quale emerge in maniera semplice, la sua filosofia, l’amore per la vita e la necessità di richiamare tutti ad un inno alla gentilezza e alla cura da parte dell’ uomo per il creato.

Un inno logico filosofico che questa volta chiama in soccorso il cuore.

Con il cuore ti abbraccio, Mario.”