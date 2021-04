Matera: lezioni di legalità per questi studenti della provincia! Il progetto

Martedì 27 aprile 2021, in videoconferenza, continua l’attività di informazione e formazione sulla legalità, organizzata dall’Associazione Antiracket e Antiusura “Famiglia e Sussidiarietà” e l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Pitagora” di Montalbano Jonico (MT), rivolto agli alunni delle classi 3 e 4 del Liceo Economico e Sociale, nell’Ambito del progetto dei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” anno scolastico 2020-2021:

“L’incontro sarà incentrato su molti argomenti dei diritti dei consumatori, rivisti in tema di legalità sia nel suo valore istituzionale, con implicazioni morali e civili, ma anche dal punto di vista competitivo e di sviluppo, utile per la crescita imprenditoriale e per la tutela dei consumatori-utenti.

L’incontro sarà focalizzato sulle norme che sono state introdotte nell’economia di mercato, le Autorità di regolamentazione e i comportamenti che generano effetti negativi e che impediscono una concorrenza leale”.

Le relazioni saranno introdotte da Marina Festa, Presidente Provinciale dell’Adiconsum di Matera, e seguiranno gli interventi di:

Caterina Barile, componente della Federconsumatori di Matera, sul tema “la sicurezza alimentare”;

Vito Pelazza, Segretario Regionale di Cittadinanza Attiva, sul tema dei diritti del malato;

Vincenzo Telesca, Presidente Regionale dell’Adiconsum di Basilicata, sul tema della liberalizzazione dell’energia;

Nino D’Andrea, Presidente Regionale dell’ADOC, sul tema del credito al consumo.

I lavori saranno coordinati dal Prof. Pietro Santacesarea, docente referente del progetto.

