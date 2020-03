Matera: le donne scendono in piazza per “dire il proprio sì alla donazione del sangue”. Ecco l’iniziativa

Fidas Matera celebra la Giornata Internazionale delle Donne con una giornata di donazione di sangue “al femminile”.

L’appuntamento è per Sabato 7 Marzo presso il Punto di raccolta (locali adiacenti la Parrocchia Maria Madre della Chiesa – Serra Rifusa) a partire dalle ore 8:00.

“Essere Donna… Essere DONO” sarà una giornata speciale, pensata per ritrovarsi tra donne che donano impegno, tempo, responsabilità e vita.

Mariangela Giacumbo, Vice Presidente FIDAS Basilicata, sottolinea:

“Ancora oggi, fa tanto discutere il ruolo della donna nella società civile.

Il desiderio di essere e di sentirsi utili agli altri ed alla comunità, di scambiare esperienze ed emozioni, di rendere la propria vita attiva anche al di fuori degli impegni familiari, sono motivazioni sentite sempre più fortemente dalle donne che con grande abilità organizzativa riescono a conciliare vita familiare e vita sociale.

Tante sono le donne in FIDAS Matera che ricoprono ruoli di responsabilità ed hanno l’opportunità di sentirsi impegnate.

FIDAS Matera da sempre e per tutti i volontari, rappresenta una importante palestra di vita”.

La “Donazione in Rosa” segna già da anni un momento di relazione e confronto tra donne e volontarie che si mettono in gioco responsabilmente nel dire il proprio sì alla donazione del sangue e mira a far accrescere la consapevolezza del donare con regolarità con l’obiettivo di garantire qualità e sicurezza all’intero Sistema Trasfusionale.

La Dottoressa Rosa Lupo, Direttore Sanitario Fidas Matera, dichiara:

“Come ogni anno, l’8 Marzo rappresenta una occasione in più per richiamare le Donne a sottolineare l’importanza del Dono.

Ogni giorno ci sono quasi 2000 pazienti che necessitano di terapie trasfusionali.

Invito quindi le donatrici a dedicarsi del tempo, perché aiutando gli altri si aiuta se stessi.

Con orgoglio possiamo affermare che le donatrici ed i donatori materani non si sono mai tirati indietro come dimostrano le oltre 100 donazioni mensili con cui abbiamo iniziato il 2020”.

Donazione in “Rosa“ per il giorno 8 Marzo anche per le sezioni di Bernalda, Grassano, Irsina e Galaino.

Di seguito la locandina con i dettagli.