Matera: l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla presenta la “Carta dei diritti”. Ecco l’evento in programma

Continuano gli eventi di sensibilizzazione di AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla sezione di Matera.

Il prossimo sabato, 6 Aprile 2024, alle ore 10:30 nella sala comunale del Palazzo di Città in via Aldo Moro 32 a Matera, grazie agli sforzi dei nostri soci e volontari si terrà un incontro volto principalmente alla sottoscrizione da parte delle istituzioni locali e dei cittadini della nostra “Carta dei Diritti”.

La giornata inizierà alle ore 10:30 con l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti per poi proseguire subito dopo i saluti istituzionali del sindaco di Matera Domenico Bennardi e dell’assessora alla politiche sociali del Comune, la Dott.ssa Maria Pistone, con “AISM per le persone”, momento in cui il Dott. Francesco Paolo Morcinelli della Sezione provinciale AISM di Matera introdurrà le attività di giornata.

Alle 11:15, poi, i nostri soci e volontari, guidati da Stefano Galetti, presenteranno l’Agenda 2025 di AISM e, immediatamente dopo, si passerà alla presentazione della “Carta dei diritti” con la sottoscrizione della stessa da parte del sindaco di Matera Domenico Bennardi.

Infine, prima dei saluti, alle ore 11:30 circa, si terrà il laboratorio esperienzale sulla sclerosi multipla dal titolo “Senti Come Mi Sento”, a cura dei soci della sezione AISM di Matera, durante il quale tutti coloro che vorranno partecipare, potranno “vivere” sulla loro pelle – tramite l’utilizzo di oggetti comuni, ausili medicali e strumenti per fare esercizio fisico, i sintomi più comuni della sclerosi multipla.

Ecco i dettagli.