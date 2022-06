Matera: la statua della Madonna della Bruna è tornata tra le strade della Città! Ecco le foto

Ieri è stata una giornata ricca di emozioni per Matera.

Come fa sapere l’Associazione “Festa della Bruna”, infatti:

“La statua della Madonna della Bruna è tornata tra le strade della Città dei Sassi, dinnanzi alle persone impazienti di rivederla.

La banda e i Cantori di Matera sono tornati a riempire di suoni le vie e le piazze del centro.

Per la 633esima volta il carro è tornato a mostrarsi alla città, presentato in anteprima dalle note e le luci di Be Sound, benedetto dal Vescovo e celebrato dai fuochi d’artificio.

Ora che la novena è ufficialmente iniziata, ricordiamo che è possibile consultare il programma online (o scaricarlo) qui: https://www.festadellabruna.it/edi…/programma-della-festa/

Infine ricordiamo che il carro, realizzato dal maestro cartapestaio Uccio Santochirico, può essere visto da vicino alla Fabbrica del Carro fino al 1° luglio:

Mattina: ore 9.30 – 12.30.

Pomeriggio: ore 17.30 – 22.00″.

Ecco le foto.

