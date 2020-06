Matera: investito un bellissimo Capriolo su questa strada della provincia

Ancora un animale vittima delle strade lucane.

A darne la notizia, Matteo Visceglia del Centro Recupero Animali Selvatici (Cras) della Provincia di Matera:

“All’alba di Sabato 20 Giugno, un bellissimo maschio di Capriolo è stato purtroppo mortalmente investito da un veicolo lungo la statale 7 Matera-Ferrandina, in prossimità del confine della Riserva Naturale Regionale di San Giuliano.

Come CRAS ci siamo recati sul posto poiché informati del caso alle ore 7:30 dal veterinario ASL dott. Salerno, rendendoci disponibili per la conservazione della carcassa o di campioni di tessuto ai fini di un eventuale utilizzo per esami genetici a scopo scientifico.

La presenza di questa specie nella zona di ritrovamento (agro del Comune di Miglionico) è quasi certamente correlata a precedenti rilasci effettuati dalla Regione Basilicata, negli anni scorsi, nel Parco Regionale di Gallipoli Cognato, a dimostrazione di un graduale e positivo processo di espansione territoriale.

Nella stessa giornata abbiamo provveduto ad informare di tale rinvenimento il veterinario del Parco di Gallipoli Cognato e funzionari della Regione Basilicata trasmettendo idonea documentazione fotografica”.

