Matera: inaugurata una nuova sede di Acquedotto Lucano

Acquedotto Lucano ha una nuova sede a Matera.

Questa mattina il Sindaco, Domenico Bennardi, insieme all’assessore alle Attività produttive, Giuseppe Digilio, ha preso parte alla inaugurazione degli uffici di via delle Officine, alla zona Paip Due:

“La sede di Acquedotto Lucano svolge una funzione importante per Matera, in quanto è il riferimento per ben 18 comuni della provincia e per una popolazione di circa 130 mila abitanti.

L’Amministratore unico di AL SpA, Giandomenico Marchese, ha evidenziato l’impegno della Società per il miglioramento dei servizi resi ai cittadini, puntando in particolar modo su innovazione e tecnologie digitali”.

