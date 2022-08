Matera, in provincia tutto pronto per la sfilata storica: il sindaco indosserà i panni del Duca dei Revertera! I dettagli

Tutto pronto a Garaguso (MT), per la prima edizione della sfilata storica del Duca dei Revertera prevista per il prossimo 24 Agosto con partenza dal Palazzo dei Revertera alle ore 18:30.

Una manifestazione culturale sostenuta e promossa dall’amministrazione comunale che ha visto la partecipazione del fotografo Gaspare Morea, direttore artistico dell’intero evento coadiuvato da Rossana Caprara, supporto tecnico dell’ingegnere Antonio Matera.

I testi dell’episodio che saranno narrati sono ispirati alla leggenda del rapimento del figlio del Duca e scritti da Carmen Cirigliano.

Una poesia per l’occasione è stata scritta da Mirco Addesa.

Si aggiungeranno per la buona riuscita dell’evento:

50 figuranti tutti garagusani con in testa il sindaco Francesco Auletta che vestirà i panni del Duca,

il gruppo degli sbandieratori e musici San Vito Martire di Avigliano,

Maori sputerà fuoco,

il corpo di ballo “Balletto Lucano” diretto dalla coreografa Loredana Calabrese,

gli abiti, fedelmente riprodotti, sono opera della stilista Monica Fiorito dell’atelier Artinà di Napoli.

Ha spiegato il sindaco Francesco Auletta:

“Tantissimo lavoro ma anche tanta energia e soddisfazione per aver raggiunto questo traguardo, partito come un’idea progettuale da molto lontano.

Non una semplice sfilata come può sembrare, anche se alla prima edizione è concessa qualche imperfezione, ma un ragionamento di un turismo culturale comprensoriale che per le prossime edizioni vedrà coinvolti il comune di Salandra (MT) e Tricarico (MT) proprio per la condivisione della storia che vede protagonista questa Famiglia nobile che aveva possedimenti in tutti e tre i comuni.

Nel 1999 come amministrazione acquistammo il Palazzo dei Revertera e in questi anni abbiamo provveduto alla sua ristrutturazione.

È stato poi allestito come museo di caccia del Duca proprio perché il Palazzo rappresentava la sua residenza estiva di caccia.

Oggi finalmente possiamo attuare questo progetto della sfilata partito nel 2019 con la realizzazione dei costumi, ma mai attuato per il blocco dovuto alla pandemia.

Per la prossima edizione abbiamo già intrapreso un’interlocuzione con alcune associazioni culturali di Salandra (MT) per mettere in rete il patrimonio storico che ci accomuna in un progetto itinerante all’interno di un meccanismo di turismo culturale-storico.

Un ringraziamento a tutti i protagonisti, amministratori, consiglieri, professionisti e i volontari che si sono messi a disposizione ed in questi giorni hanno animato la sala consiliare per la prova costume”.

La storia che sarà narrata, sapientemente scritta e scenografata, fa parte del racconto tramandato di generazione in generazione e riporterà gli spettatori al 1718, quando durante i festeggiamenti per la nascita di Francesco Maria, figlio del Duca Vincenzo e di sua moglie Eleonora, il bambino fu rapito.

Un pianto lungo ed insistente per la grave perdita del figlio interruppe la festa, pianto che sembra, stando alla leggenda, ripetersi ancora oggi quando un vento di maestrale soffia nei pressi del Palazzo.

L’evento è Patrocinato dalla Regione Basilicata.

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)