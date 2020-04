Matera: immobili sgomberati in questa zona per problemi strutturali! I dettagli

Il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, ha firmato un’ordinanza di sgombero e di messa in sicurezza degli immobili di via Cesare Beccaria n. 2 e delle sovrastanti unità, con accesso da via Protospata n. 23.

Il provvedimento si è reso necessario in seguito a sopralluoghi tecnici che hanno evidenziato problemi strutturali e che erano stati effettuati in osservanza di una precedente ordinanza relativa agli immobili adiacenti (Via Beccaria 4 e 6).

Con l’ordinanza è stata dichiarata la temporanea inagibilità degli immobili, nonché lo sgombero immediato e il loro non utilizzo da parte dei proprietari, affittuari, fruitori, fino alla verifica statica che dovrà essere fatta eseguire da tecnico qualificato che valuti le possibilità di utilizzo degli immobili nelle condizioni ritenute idonee per garantire la sicurezza degli occupanti e delle persone transitanti nell’area.

L’accesso al fabbricato è stato quindi interdetto, ad eccezione delle operazioni di ispezione e verifica da parte di persone qualificate, fino agli interventi di messa in sicurezza.

L’ordinanza dispone infine che i proprietari degli immobili di via Cesare Beccaria n. 2, 4, 6 e 8 (quest’ultimo non oggetto di sgombero) e di via Protospata n. 23 provvedano a dare avvio ai lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza degli immobili entro 30 giorni dalla data di notifica dell’ordinanza e di depositare, al termine degli interventi edilizi, una perizia dalla quale si evinca che, in conseguenza dei lavori realizzati, non sussistono più pericoli per la privata e pubblica incolumità, riportando la verifica statica eseguita, il progetto degli interventi e la relazione sull’esisto dei lavori.a

