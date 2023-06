Matera: il Sindaco autorizza l’apertura dei Luna Park della festa della Bruna. Ecco le ultime notizie

Dopo il parere non favorevole all’attività di spettacoli viaggianti su suolo pubblico, in occasione dei festeggiamenti in onore della Patrona della città “Maria SS. della Bruna”, rilasciato ieri all’esito della riunione della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo convocata dalla prefettura, il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha disposto questa mattina ulteriori e scrupolosi controlli, per superare le criticità emerse durante il sopralluogo, svolto dalla stessa Commissione provinciale.

Al coordinatore del Luna Park, il sindaco ha imposto prescrizioni aggiuntive e richiesto un diverso posizionamento dei gruppi elettrogeni, per ridurre al minimo i disagi ai residenti e garantire tutte le condizioni di sicurezza. Già questa mattina gli esercenti degli spettacoli viaggianti si sono adeguati alle nuove misure di sicurezza, come indicato dall’Amministrazione comunale, dissodando il terreno vicino le attrazioni dove è presente la vegetazione secca, e garantendo la presenza di personale qualificato nell’antincendio, che potrà servirsi in caso di emergenza di un approdo idrico presente in loco.

Tutti adempimenti sono stati accuratamente verificati dal comandante della Polizia locale, Paolo Milillo, all’esito di un sopralluogo con l’assessore Lucia Gaudiano.

Durante il sopralluogo è stato verificato, tra l’altro, il rispetto di alcune norme essenziali.

Infatti, le attrazioni sono dotate di codice identificativo e regolare assicurazione in corso di validità̀, oltre che di verbale di prove e controlli per la verifica periodica dell’attività di spettacoli viaggianti; l’impianto elettrico di alimentazione di utilizzo delle attrazioni risulta conforme;

ciascuna attrazione e gruppo elettrogeno dispone di un adeguato estintore portatile di pronto utilizzo; tutte le giostre sono prive di musica; tutti gli impianti risultano essere dotati di “messa a terra” correttamente installata.

L’Amministrazione comunale ha anche individuato un responsabile interno per il rispetto delle norme di sicurezza.

Quindi, all’esito delle opportune verifiche, il sindaco ha firmato l’autorizzazione per l’esercizio del parco divertimenti già da stasera al 3 luglio, dalle ore 18 alle ore 24, ad eccezione dei giorni 1 e 2 nei quali l’orario sarà esteso dalle 17 all’una.a

