Matera, il Consiglio comunale torna a riunirsi. Ecco i punti all’ordine del giorno

Il Comune di Matera fa sapere:

“Il Consiglio comunale è convocato per giovedì 10 giugno alle ore 16:00 in seduta straordinaria (seconda convocazione, lunedì 14 giugno alla stessa ora) presso l’aula magna dell’istituto tecnico industriale “Pentasuglia” in via Mattei.

Questo l’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea:

1 – Interrogazioni: interrogazione a firma dei consiglieri Augusto Toto e Mario Morelli avente ad oggetto “Incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato di direzione del settore Manutenzione Urbana”; interrogazione a firma dei consiglieri Augusto Toto e Mario Morelli avente ad oggetto “Ancora ritardi per la riapertura del parcheggio di via Lucana-via Vena”.

2 – Mozione a firma di diversi consiglieri comunali (prima firmataria la consigliera Lucia Anna Stigliani) avente ad oggetto: “Riconoscimento della lingua dei segni in tutti gli ambiti della Amministrazione della Città di Matera”.

3 – Ordine del giorno a firma di diversi consiglieri comunali (prima firmataria la consigliera Tiziana De Palo) avente ad oggetto “Sostegno liberazione Patrick George Zaki, diritti umani e libertà di espressione in Egitto e altri Stati”.

4 – Conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki.

5 – Progetto Mensa dei bisognosi “Don Giovanni mele” – valutazione della permanenza dell’interesse pubblico.

In considerazione dell’emergenza Covid-19, il Consiglio si riunirà in audio-videoconferenza; sarà comunque consentita la partecipazione in presenza nel rispetto delle condizioni di sicurezza”.

MATERANEWS.NET

