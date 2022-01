Matera, guidava l’auto senza uno pneumatico: fermata dai Carabinieri! I dettagli

Il 21, 22 e 23 Gennaio, su tutto il territorio della città di Matera e relative zone periferiche, nell’ambito di una specifica e pianificata attività rivolta a garantire una più incisiva azione di controllo del territorio, in chiave preventiva e repressiva dei reati in genere, nonché per la verifica del rispetto delle norme per il contenimento del contagio da COVID-19, la Compagnia di Matera ha messo in campo un dispositivo rinforzato di uomini e mezzi.

Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale è stata individuata un’autovettura che procedeva sprovvista di uno degli pneumatici.

La donna alla guida è apparsa subito in stato di alterazione psicofisica, infatti, sottoposta controllo con etilometro, è risultata aver assunto un quantitativo di alcool di gran lunga superiore a quello consentito.

Pertanto, la sua patente è stata immediatamente ritirata e l’autovettura in uso sottoposta a fermo amministrativo.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)