Matera entra nell'”Associazione sindaci sud Italia”! Ecco di cosa si tratta

L’Amministrazione comunale di Matera, su iniziativa del sindaco Domenico Bennardi, è entrata formalmente in A.S.S.I. “Associazione sindaci sud Italia”, un coordinamento nazionale spontaneo, che raggruppa decine di amministratori di enti locali da Roma in giù, per garantire e organizzare una risposta istituzionale alla grave crisi di rappresentanza del sud d’Italia.

Spiega l’amministrazione:

“Il sodalizio intende promuovere politiche e strategie programmatiche verso un utilizzo efficace delle risorse finanziarie del “Quadro Finanziario Pluriennale 2021- 2027” dell’Unione europea e degli strumenti ad esso connessi, come “Next Generation Eu” e le tre reti di sicurezza di prestiti, dal “Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia (Pnrr)”, al “Piano Sud 2030 – Sviluppo e coesione per l’Italia”.

L’associazione si riconosce parte integrante di un percorso di progressiva condivisione dei rischi per investimenti volti ad:

affrontare priorità comuni,

recuperare capacità produttiva,

migliorare le infrastrutture materiali e immateriali,

affrontare la transizione energetica e digitale per uno sviluppo sostenibile,

la riduzione dei divari e delle diseguaglianze.

In questi ultimi mesi si discute anche di autonomia differenziata, un tema dibattuto e controverso per le regioni del Sud”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)