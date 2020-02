Matera: dopo il forte vento come sarà il meteo? Ecco le ultime previsioni

A Matera oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, ma come sarà il meteo per i prossimi giorni?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, non sono previste piogge nelle prossime ore.

Per domani è previsto bel tempo con sole splendente per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata sarà di 12°C e la minima di 4°C.

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco di seguito la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.