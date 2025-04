Matera, donna violentemente picchiata dal marito. L’intervento della Polizia

La Polizia di Stato di Matera ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Matera, nei confronti di un 37enne, residente a Matera, incensurato, per i reati ipotizzati di maltrattamenti contro familiari aggravati e lesioni personali aggravate.

Qualche giorno fa, in tarda serata, veniva richiesto l’intervento della volante presso il Pronto Soccorso del locale nosocomio, dove i poliziotti accertavano la presenza di una donna che, nel primo pomeriggio, era stata violentemente picchiata dal marito.

Personale della Squadra Mobile riusciva a convincere la donna a presentare querela, facendo così emergere una situazione di perdurante grave conflittualità, aggravatasi a partire dal mese di ottobre 2024.

Numerosi i messaggi telefonici riscontrati, dal contenuto particolarmente minaccioso, tanto che si rendeva necessario traferire la vittima, insieme al figlio di 9 anni, presso una struttura protetta.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la locale casa Circondariale.