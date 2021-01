Matera: da oggi per ottenere un certificato non è più necessario recarsi fisicamente agli uffici comunali! I dettagli

Oggi è stato posato il primo mattone affinché Matera possa finalmente avviarsi a diventare una smart city.

Il vice sindaco con delega all’Innovazione, Alberto Acito, ha presentato la prima tappa di un percorso che è stato chiamato “SE.I. Matera”, grazie al quale da oggi è online il servizio per il rilascio dei certificati anagrafici.

In pratica, per ottenere un certificato di residenza, di stato di famiglia o altro non è più necessario recarsi fisicamente agli uffici comunali: è sufficiente andare sul sito web del Comune di Matera oppure scaricare l’applicazione Smart ANPR.

Il vice sindaco con delega all’Innovazione, Alberto Acito, dichiara:

“La realizzazione di una città intelligente è un processo lungo, che richiede tempo, anche perché abbraccia una varietà di aspetti tutti miranti a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Oggi abbiamo posato il primo mattone, ma siamo già al lavoro affinché Matera possa essere una Città e un’Amministrazione sempre aperta, accessibile e sostenibile”.

