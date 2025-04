Matera, continuano gli interventi su questa condotta: ecco le ultime notizie sull’erogazione idrica

Durante tutta la notte, in contrada Trasano si è lavorato ininterrottamente per arrivare al tubo interrato che ha subito il guasto: come si vede in foto, si è aperta una falla nel cemento armato.

I lavori proseguono con il taglio della tubazione danneggiata che sarà sostituita con l’installazione di un nuovo tubo di acciaio inox della lunghezza di 10 metri.

Nel corso della mattinata (e come già avvenuto ieri) non sono previste sospensioni dell’erogazione idrica.

Questa mattina si terrà una riunione tra Acquedotto Lucano, Comune di Matera e protezione civile per coordinare le attività.