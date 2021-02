Matera, Consorzi industriali: “quello di Potenza estingua i suoi debiti prima di pensare ad un’unione”. Le parole del sindaco Bennardi

Il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, incontra le associazioni datoriali.

Ecco le decisioni scaturite dal confronto:

“Oggi al ‘tavolo delle attività economiche’ che abbiamo creato, abbiamo parlato del Consorzio Industriale e della riforma regionale che prevede l’accorpamento dei due consorzi.

Ho raccolto insieme a Giuseppe Digilio Assessore Attività Produttive pareri e riflessioni che porterò in consiglio comunale dove voglio affrontare questo tema.

Senza che diventi una questione di campanile, va scongiurato il rischio che la riforma diventi l’ennesimo tentativo di accorpamento e depauperamento territoriale.

Occorre che le nostre imprese abbiano vicinanza territoriale con un consorzio autonomo e in ogni caso, prima di pensare ad un accorpamento si risolvano le situazioni debitorie del consorzio di Potenza.

Si sfrutti l’occasione di una riforma che passi in primo luogo da un reale piano strategico regionale per il rilancio del sistema industriale lucano tutto e dalla valorizzazione delle aree ZES (Zone economiche speciali) per le quali anche il Comune intende fare la propria parte.

Grazie alle associazioni datoriali per l’occasione di dialogo e confronto”.

