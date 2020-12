Matera, bellissimo esemplare di Barbagianni ferito ritrovato su questa strada: ecco le foto

Un bellissimo esemplare di Barbagianni è stato rinvenuto ferito sulla sulla strada provinciale Matera-Metaponto.

A darne notizia Matteo Visceglia del Centro Recupero Animali Selvatici (Cras), della Provincia di Matera:

“La sera del 24 novembre 2020 un Barbagianni viene ritrovato sulla strada provinciale Matera-Metaponto in evidente difficoltà, a causa di un probabile impatto con un veicolo.

Grazie alla sensibilità e alla prontezza del Sig. Michele Cosola, che era in viaggio in quel momento, viene raccolto e consegnato nella stessa serata al CRAS (facendo una staffetta con Mariangela Francione), del CERM Centro Rapaci Minacciati.

All’arrivo si presentava un quadro abbastanza chiaro con problemi di equilibrio e con i tipici segni di trauma a carico della colonna vertebrale, che gli impediva di reggersi sulle zampe e di volare.

Con l’aiuto dei nostri veterinari e delle cure farmacologiche, in appena 10 giorni, siamo riusciti a rimetterlo in piedi ed ora è in grado di volare sul posatoio e nutrirsi autonomamente.

Non appena le sue condizioni ritorneranno alla totale normalità, sarà rimesso in natura nella stessa località di ritrovamento”.

