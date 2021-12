Matera: attraversamenti pedonali innovativi per la sicurezza dei pedoni! Le foto

L’amministrazione comunale di Matera sta installando una serie di attraversamenti pedonali rialzati segnalati con dispositivi luminosi, per facilitare l’attraversamento dei pedoni e, nel contempo, rallentare la velocità di un numero crescente di automobilisti indisciplinati che sfrecciano nelle strade interessate, rendendole a grave rischio incidenti.

L’installazione di attraversamenti pedonali innovativi per la nostra città consentirà in modo particolarmente efficace di far rispettare i limiti di velocità e di garantire gli attraversamenti in maggiore sicurezza.

L’intervento rientra in una serie di azioni che hanno visto l’Assessorato alla Mobilità Urbana e Traffico unitamente alla Polizia Locale, attuare una serie di interventi urgenti al fine di scongiurare il rischio di incidenti e, contestualmente, non pregiudicare la sicurezza dei cittadini.

Michelangelo Ferrara, assessore alla mobilità e traffico, afferma:

“L’obiettivo primario dell’amministrazione comunale è quello di garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini.

La sicurezza stradale, in particolare, il rispetto dei limiti di velocità è l’obiettivo principale che questa amministrazione intende perseguire.

L’aggiornamento della segnaletica stradale orizzontale/verticale, l’introduzione laddove sia possibile di dissuasori di velocità in prossimità di luoghi sensibili, come le scuole e le strade ad alta pericolosità di incidenti saranno le priorità.

La nostra preoccupazione era ed è per gli utenti della strada che devono essere tutelati in ogni caso”.

Il sindaco Bennardi conclude:

“Le strade devono diventare sempre più luoghi sicuri e questo rimane per noi un obiettivo primario, per cui ci stiamo impegnando insieme all’assessorato e al Comando della Polizia Municipale che ringrazio, per riportare la viabilità a livelli adeguati ed omogenei fra le diverse aree del territorio.

Con questi ulteriori e importanti interventi continua lo sforzo dell’Amministrazione per mitigare il rischio di sinistri stradali, a tutela della sicurezza di tutti“.

La posa in opera di questa prima serie di attraversamenti è stata possibile grazie al lavoro coordinato di vari uffici comunali, tenendo conto delle segnalazioni dei cittadini e delle situazioni di difficoltà per cui appariva indispensabile e non più rinviabile intervenire.

Gli uffici sono già al lavoro per definire la prossima serie di opere da realizzare, ben sapendo che ci sono molte altre aree che attendono risposte e su cui andranno da subito concentrati i prossimi sforzi.

In tal senso, si cercherà di dare priorità alle zone in cui occorre garantire in maniera più incisiva la sicurezza degli utenti deboli.

L’obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini che possano contare su un’amministrazione aperta totalmente al dialogo.

Un percorso che consentirà di rendere più sicure altre zone nevralgiche della nostra città.

Ecco le foto.

