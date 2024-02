Matera, Assemblea regionale di Gioventù Nazionale: eletto il nuovo vice presidente regionale del Movimento. Ecco di chi si tratta

Domenica 11 febbraio si è svolta a Matera l’assemblea regionale di Gioventù Nazionale.

Diversi gli argomenti trattati, ma ampio spazio è stato dedicato ad un importante reso conto dell’attività fino ad oggi svolta sul territorio, agli obiettivi raggiunti e a quelli prefissati e tutt’oggi condivisi da tutti i membri.

In vista dei Congressi previsti per il prossimo anno, preso atto dell’elezione di Michele Giordano a Presidente provinciale di Fratelli d’Italia i lavori sono iniziati con la nomina di Stefano Melodia a vice presidente regionale di Gioventù Nazionale, che dichiara:

“Ringrazio il Presidente Giordano e tutta Gioventù Nazionale Basilicata per la fiducia accordatami in questa fase.

Continuerò, con impegno e dedizione ad occuparmi della nostra comunità con un occhio sempre particolarmente attento al raggiungimento di tutti gli obiettivi che ci siamo posti nel corso dell’ultima assemblea”.

Spiega Assemblea regionale di Gioventù Nazionale in Basilicata:

“Importante il riscontro registrato in merito al tesseramento 2023, in netto aumento rispetto agli anni precedenti grazie sicuramente al lavoro certosino svolto sul territorio negli ultimi anni dai rappresentanti e dai tesserati e alle numerose attività firmate Fratelli d’Italia organizzate anche grazie al sostegno e alla collaborazione di Gioventù Nazionale in tutte le comunità lucane.

Tra gli obiettivi è emersa l’opportunità per il Movimento di rafforzare la presenza degli esponenti di Gioventù Nazionale tra i candidati delle prossime amministrative, ma è emerso anche la forte volontà di aprire nuovi circoli di Gioventù Nazionale nelle comunità in cui il Movimento Giovanile non è ancora radicato, alla luce del chiaro desiderio condiviso da tutti i membri di far crescere ancora di più la squadra in tutto il territorio regionale”.

Michele Giordano:

“Auguri a Stefano che sono certo svolgerà egregiamente il suo lavoro.

Ora è giunto il momento di consolidare quanto fatto fino ad ora, anche avvicinando al Movimento nuovi giovani, risorsa per il partito e per questa terra”.