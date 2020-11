Matera: annullato questo mercato. I dettagli

Paolo Paladino, presidente del Circolo filatelico numismatico materano “Paladino Raffaele”, comunica la sospensione del mercatino di piazza Vittorio Veneto nel weekend del 14 e 15 novembre 2020, a causa dell’emergenza Coronavirus.

Di seguito la nota integrale:

“Dopo l’ultimo consiglio dei soci avvenuto in modalità telematiche, dopo una attenta valutazione e con richiesta della maggioranza degli intervenuti, vista la situazione Nazionale in seguito al COVID-19, visto il numero dei contagi da COVID-19 presenti nella Regione Basilicata, visto il numero dei contagi da COVID-19 presenti nel Comune di Matera, visto l’impossibilità di alcuni soci di raggiungere la città di Matera, valutando la richiesta da parte delle autorità Nazionali e Locali competenti al limitare gli spostamenti non necessari, nonostante le autorizzazioni, nonostante la necessità di lavoro dei soci, il presente Circolo delibera la sospensione del mercatino dello scambio, dell’antiquariato, collezionismo e dell’artigianato artistico previsti in Piazza Vittorio Veneto, Matera, nei giorni 14 e 15 novembre 2020, come già calendarizzati ogni terzo weekend del mese, con la volontà di recuperare la manifestazione non effettuata in momenti migliori.

Attendendo tempi più favorevoli, riprenderemo in nostro appuntamento mensile del mercatino.

Certi di un consenso generalizzato da parte di tutti”.

