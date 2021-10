Matera: alunni dell’alberghiero in gara per diventare “Miglior allievo di cucina della Basilicata”. I dettagli

Torna, dopo un periodo di sosta forzata legata alla pandemia, l’appuntamento con il concorso “Miglior allievo di cucina degli istituti alberghieri di Basilicata”, organizzato dall’Unione regionale cuochi lucani in collaborazione quest’anno con l’IPSSEOA “U. Di Pasca” di Potenza.

La finale regionale è in programma domani mattina a partire dalle ore 9:00, a Potenza presso l’istituto alberghiero “Di Pasca”.

Parteciperanno alla competizione nove allievi degli istituti alberghieri di Melfi, Potenza, Matera, Maratea e Marconia.

Tema della selezione è la preparazione di un primo piatto con pasta fresca e prodotti tipici lucani.

Il vincitore sarà l’allievo con il punteggio più alto in assoluto che gli consentirà di partecipare di diritto, in qualità di rappresentante della Basilicata, alla finale nazionale del “Trofeo miglior allievo 2021” organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi, in programma il 9 novembre a Lancenigo di Villorba, in provincia di Treviso.

Questa la locandina dell’iniziativa.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)