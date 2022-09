Matera: al via i festeggiamenti per l’amato Sant’Eustachio! Ecco il programma completo

“Un fine settimana intenso quello appena trascorso.

Il clima di festa ha riscaldato la città di Matera”.

E’ quanto fa sapere l’Associazione Festa della Bruna che prosegue:

“Con lo spettacolo comico “Beata giovinezza” a cura dell’Associazione culturale Polvere di Stelle, con Lia Trevisani e prodotto da Blu video Matera, il concerto di Andrea Vena & Futura Band e l’accensione delle luminarie, infatti, abbiamo dato il via ai festeggiamenti in onore del Santo patrono Eustachio, tra buona musica, teatro, divertimento e tanta emozione.”

Ecco il programma completo.

Lunedì 19 Settembre

Basilica Cattedrale

ore 18:30

Recita Santo Rosario

ore 19:00

Santa Messa con rinnovo delle promesse matrimoniali nel 60° anniversario

Presiede don Francesco Gallipoli

Parroco San Giovanni Battista

Solennità di Sant’Eustachio Martire

Martedì 20 Settembre

Dalle 9:00 alle 12:30

Dalle 17:00 alle 22:00

Concerto bandistico Città di Matera, giro per le vie cittadine

Basilica Cattedrale

ore 18:00

Recita Santo Rosario

ore 18:30

Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo

Benedizione delle sementi offerte dalla “Federazione Provinciale Coldiretti – Matera”

Accensione della lampada votiva all’altare di S. Eustachio da parte del Sindaco di Matera.

ore 19:30

Processione della Sacra Immagine di Sant’Eustachio

presieduta da

S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo

partecipata

dal Capitolo Cattedrale,

dal Clero Cittadino,

dal Comitato Esecutivo e soci

dall’Associazione Maria SS. Della Bruna,

dall’Associazione dei Cavalieri,

dalla Confraternita I Pastori della Bruna,

dalle Confraternite dell’Arcidiocesi,

dall’Associazione Angeli del Carro,

dall’Associazione Pastori dell’Anima,

dallo staff dell’Auriga del Carro trionfale di Maria SS. della Bruna,

dalle Autorità civili e militari.

Percorso Processione

piazza Duomo, via Duomo, via delle Beccherie, via del Corso (traversa Banca Intesa ex Banco Napoli), via Rocco Scotellaro, via Lucana, via Domenico Ridola, via San Francesco d’Assisi, piazza del Sedile, via Duomo, piazza Duomo.

Piazzetta del Carro Trionfale (rione piccianello)

ore 22:00

Spettacolo pirotecnico

della ditta Piroluce srls

di Chiarappa Giuseppe – San Severo (FG)a

a

