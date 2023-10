Matera: abbandono e degrado in questo rione situato a pochissimi chilometri dal centro! Ecco le foto e la denuncia di un cittadino

Ancora abbandono e inesorabile degrado di una delle aree della città.

Ecco quanto denuncia un cittadino:

“Anche questa mattina mi sono recato nel quartiere di Serra Venerdì.

Amo i rioni popolari in quanto ritengo che in essi alberghi ancora l’essenza della nostra maternità.

Ho potuto constatare, ancora come ogni volta che ci vado, il degrado assurdo in cui versa questo rione situato a pochissimi chilometri dal centro, e in linea d’aria, pochi metri da quel sesto piano che continua ad ignorare le necessità del popolo che vorrebbe rappresentare.

Abbiamo avuto la fortuna, manna politica piovuta dal cielo degli scambi, della nomina a Capitale Europea della Cultura e con essa abbiamo avuto l’opportunità di poter usufruire di decine, centinaia di migliaia di euro, ricchezza giunta in città sia in maniera diretta (Europa) che indiretta (visibilità e turismo).

Soldi con i quali avremmo potuto, e DOVUTO, rendere ogni quartiere una perla, con ogni comfort e comodità per i suoi abitanti, e invece, eccoci qua, nel 2023 la gente ancora rischia di farsi male, ma soprattutto ha la sensazione, netta e condivisa, che la politica li abbia abbandonati al proprio destino.

Risultato?

L’allontanamento assoluto e indignato del popolo dalla vita politica, e cresce il partito degli astensionisti, cresce la rabbia e lo sdegno, cresce il menefreghismo, l’egoismo e l’impunità”.

Ecco le foto.

